Má zmysel mať zakrytú tvár aj v lese ?

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohození verejného zdraviaOLP/2732/2020 a jeho dodržiavanie v praxi.

Moja skúsenosť z Bratislavy je tá, že 95% ľudí pohybujúcich sa vonku nosí rúška, šatky, či šále. Na výnimkach je poväčšine na prvý pohľad zrejmé na základe ich vzhľadu, že vo všeobecnosti nerešpektovanie sociálnych noriem je ich štandardom.

Ako to vyzerá "v prírode" ?. Po dvoch týždňoch pobytu len doma, resp. "uzavretia" v práci, som ako mnohí iní v sobotu ráno zamieril konečne do prírody, aj so svojim dieťaťom. Idúc do lesov v širšom okolí Bratislavy som predpokladal, že na turistických chodníkoch, či cyklotrasách bude rušno, z toho dôvodu sme na prechádzku vyrazili pomerne skoro ráno. Za hodinu sme prešli cca 4km a stretli aj tak relatívne veľa ľudí: približne 20 peších turistov a približne rovnaký počet cyklistov.

Ako vyzeralo dodržiavanie opatrenia v praxi ? Väčšina peších turistov rúško/šatku na tvári mala, resp. podobne, ako my dvaja, si ho na tvár nasadila, keď sme sa spozorovali. U cyklistov to bolo horšie, 75% si nos a ústa nekrylo. Chápem, že hore kopcom to môže niekomu prekážať pri dýchaní, ale potom bicyklovanie (do kopca) momentálne asi nie je vhodná športová aktivita (ešte v obci sme stretli ďalších cca 7 cyklistov bez zakrytej tváre).

U peších turistov to bolo o niečo lepšie, až na záver asi 100m od obce na asfaltovej ceste sme stretli skupinu 6 osôb (dospelí a jedno dieťa). Rúška na tvárach nemali. Môj syn sa pýtal, prečo nemajú zakryté tváre. Povedal som mu, že je to od nich nezodpovedné. Prešli sme okolo nich a keď nás pár s dieťaťom míňal, slušne som ich upozornil, že by mali mať zakryté tváre. Dotyčný muž (vek plus mínus 33 rokov) s vyšportovanou postavou sa spýtal, či aj v lese ? Odpovedal som, že všade tam, kde sú ľudia. Jeho partnerka prevrátila očami a pokrútila hlavou. On zareagoval odpoveďou "dobre" a samozrejme, s nezakrytými tvárami pokračovali ďalej.

Mali pravdu oni alebo ja ? Najprv si pripomeňme znenie opatrenia:

"Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 0:00h do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atd.)."

Účelom opatrenia je, ako to osbne vnímam, minimalizovať možnosť šírenia ochorenia SARS-CoV-19 a to spôsobom vyššie opísaným. Slovné spojenie "na verejnosti" chápem ako každý priestor verejne dostupný, teda aj les. Pochopiteľne, keby som bol v lese niekde na Sibíri, je zaoberať sa takouto otázkou bezpredmetné. Frekventovaná asfaltová cesta a vzdialenosť 100m od obce celkom nenapĺňajú moju predstavu o osamotenom pobyte v lese.

V médiach sa objavilo tiež viacero článkov s vyjadreniami Sloveniek žijúcich v Taliansku a Španielsku, ktoré upozorňovali na to, že v týchto krajinách ľudia situáciuna začiatku podceňovali, podobne sa mnohí domnievali, že v parku, či v prírode/lesoch sú chránení.

Ako to už väčšinou na priestupkovej úrovni býva, vymožiteľnosť práva je veľmi nízka a v tomto prípade je potrebné skôr sa spoliehať na zodpovednosť ľudí a na vzájomnú ohľaduplnosť.

Dotyčný pán pôsobil dojmom aktívneho športovca a možno si myslí, že CoV-19 sa týka len starých ľudí. V médiach je pritom možné prečítať si vyjadrenia viacerých športovcov (napr. futbalista Juventusu Turín Paulo Dybala opísal svoje ťažkosti s dýchaním ako pomerne vážne). Zakrytím tváre v princípe chránime okolie pred sebou, nás samotných takéto opatrenie chráni minimálne.

Už teraz je zrejmé, že táto epidémia neprejde len tak rýchlo, a že ekonomiku štátu zavedené (a potrebné) opatrenia výrazne negatívne ovplyvnia. Zodpovedný prístup každého z nás je predpokladom toho, aby sa situácia čo najskôr dostala do normálu.

Jedna vec je nevedomosť, druhá je horšia - ľahostajnosť k zraniteľným skupinám spoluobčanov.

Otázku, či má nosenie rúšok zmysel, nemám v úmysle otvárať. Dané opatrenie je platné a pokiaľ jeho nosenie u nás odborníci na verejné zdravie odporúčajú, je potrebné konať v súlade s daným opatrením.