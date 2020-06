Príbehy sú tie isté, len ľudia sa menia

Súčasný predseda parlamentu si je s tým predchádzajúcim asi väčšmi podobný, než sa zdalo. „Sme rodina“ sa podarilo streliť súčasnej koalícii gól do vlastnej brány, ďalší si, zdá sa, pridáva pán premiér, ktorý stráca vlastnú tvár.

Položartom, polovážne, hoci každé zovšeobecňovanie má svoje úskalia, zdá sa, že ak chce niekto ašpirovať na vysokú politickú, resp. štátnu funkciu, jedným z predpokladov je ten, že tvorbu svojej záverečnej akademickej práce si „uľahčil“. Presne na plagiátorske prípady dvoch "gladiátorov" slovenskej politickej scény poukáže každý žiačik, ktorý si svoj vzdelávací proces v škole bude chcieť tiež „uľahčiť“. Ďakujeme za dobrý výchovný príklad najvyšším ústavným činiteľom.

No a plagiátorská dispozícia dáva zase dospelým kolegom signál, že tento „človek je náš“, t.j. že nebude zbytočne nevhodne moralizovať tam, kde ide o zisk. Veď o čo nakoniec ide, všakáno ? A takto s odstupom času je zrejmé, prečo pani Radičová svojho času nemala na politickej scéne šancu. Svoje akademické a záverečné práce si totiž napísala sama.

Tiež čas sám ukázal, že bolo jednoduchšie poukazovať z opozičnej lavice na plagiátorstvo predsedu parlamentu, než v rámci koalície na vlastného koaličného partnera. O hodnotách sa ľahšie rozpráva, než podľa nich žije. A očakávať, že niekto, kto si uľahčil napísanie záverečnej práce, vyvodí sám zodpovednosť ? To sa v našich končinách nenosí. Je to mentalita zo začiatku 90 rokov a žiadny titul zdanie nezlepší.

V každom prípade proklamované predvolebné odhodlanie pána premiéra presadzovať rovnosť a spravodlivosť dostáva vážne trhliny. Pretože z etického hľadiska nie je možné merať dvojakým metrom takmer totožný skutok. Premiér práve stráca svoju tvár a „obyčajní ľudia“ už nie sú obyčajní. Začínajú sa podobať svojim predchodcom. Žiada sa dodať, že chrbtová kosť sa nestráca naraz, ale postupne.

Ak je teda pragmaticky schvaľované plagiátorstvo u koaličného partnera pre dobro zachovania vlády, tak "ďakujeme pekne". Veď to potom znamená, že „Sme rodina“ je projekt jedného muža. Vládu s takýmto prístupom si naozaj obyčajní ľudia neželali. Veď najvyšší ústavní činitelia nám vlastne nehovoria nič iné, než to, že „účel svätí prostriedky“. Je to pravdaže eufemizmus.

Naša spoločnosť stojí na križovatke. Buď akceptujeme plagiátorstvo a obchádzanie zákonov a spoločenských noriem ako normálny stav, alebo nastane personálna zmena na poste predsedu parlamentu. A do budúcnosti sa príjme opatrenie, že u každej osoby, ktorá sa bude uchádzať o vysoký štátny post, či už politický alebo úradnícky, sa preventívne posúdi zákonnosť nadobudnutia vysokoškolského titulu. Odborná komisia preskúma, či záverečná práca takejto osoby nevykazuje znaky plagiátorstva. Pretože skúsenosť ukazuje, že ak niekto nemá problém „pochybne“ titul nadobudnúť, má problém odstúpiť z verejnej funkcie.

Rozhodnutie, ktorou cestou sa vyberieme, musia prijať naši najvyšší štátni predstavitelia. Dostali na to mandát od voličov. Snáď za tú krátku chvíľu, čo sa z opozície dostali do vlády, nezabudli na to, že národu majú slúžiť, nie vládnuť. Inak hrozí, že niekto, kto mal pred voľbami plno pekných rečí, už bude hovoriť len do vetra. Ak teda vôbec myslel vážne to, čo pred voľbami sľuboval.

S ohľadom na prístup, aký majú predseda parlamentu a premiér k tejto "issue", sa nebude možno čudovať, ak budú rásť % fašistom.

Apropo, stať sa plagiátorom na „vysokoškolskej“ inštitúcii, ako je tá v Skalici, to je už naozaj umenie.